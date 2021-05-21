На одной из улиц Саранска умер мужчина

На одной из улиц Саранска скончался человек.
Днём 16 июля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гожувской лежит гражданин. По указанному адресу незамедлительно были направлены участковый уполномоченный полиции, бригада скорой медицинской помощи и судебно-медицинский эксперт, которые констатировали смерть 56-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти жителя Саранска стала острая сердечная недостаточность.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф