На одной из улиц Саранска умер мужчина

На одной из улиц Саранска скончался человек.

Днём 16 июля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Гожувской лежит гражданин. По указанному адресу незамедлительно были направлены участковый уполномоченный полиции, бригада скорой медицинской помощи и судебно-медицинский эксперт, которые констатировали смерть 56-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти жителя Саранска стала острая сердечная недостаточность.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкино иномарка сбила пьяного велосипедиста.

Источник: 13.мвд.рф