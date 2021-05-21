В Мордовии судебные приставы взыскали ущерб, причиненный фиктивным ДТП

В Мордовии судебные приставы взыскали с жительницы региона ущерб, причиненный фиктивным ДТП.

Сумма долга превышала 300 тысяч рублей.

Гражданка совершила мошенничество в сфере страхования. Женщина приобрела легковой автомобиль марки Kia Optima со множественными механическими повреждениями передней части кузова, а затем решила совершить хищение денежных средств путем имитации дорожно-транспортного происшествия. Она обратилась в страховую компанию, предъявив необходимые документы, получила выплату в размере 305,6 тыс. рублей. Данной суммой гражданка распорядилась по своему усмотрению.

Через несколько месяцев женщина вновь обратилась в страховую компанию с письменной претензией о производстве ей доплаты страхового возмещения за сфальсифицированный ею факт дорожно-транспортного происшествия на общую сумму 15 тыс. рублей. После отказа страховой компании в выплате денежных средств она обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании страхового возмещения, неустойки и компенсации морального вреда на общую сумму 35,1 тыс. рублей в связи с утратой товарной стоимости принадлежащего ей легкового автомобиля. Получить желаемую выплату женщина не смогла, поскольку её обман был раскрыт.

Исполнительный документ о взыскании с гражданки И. суммы ущерба, причиненного преступлением, предъявлен на исполнение в межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Мордовии. В рамках возбужденного исполнительного производства должностные лица наложили аресты на денежные средства должницы, находящиеся в банках, а также ограничили её в выезде за пределы РФ.

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Источник: r13.fssp.gov.ru