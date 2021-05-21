Житель Мордовии оплатил многотысячный долг ради заграничной поездки

Порядка 350 тыс. рублей долга выплатил житель Мордовии, чтобы выехать в другую страну.

Исполнительное производство находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Атюрьевскому и Торбеевскому районам. Долги мужчины образовались из-за неуплаты им кредитных платежей.

Зная о наличии задолженности, гражданин не спешил её погашать. К должнику был применен комплекс мер принудительного исполнения. Оплатить сумму долга мужчину побудило временное ограничение в праве выезда за пределы России.

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Источник: r13.fssp.gov.ru