В Мордовии в первом полугодии вырос уровень преступности

Оперативная обстановка в Мордовии по итогам первой половины 2021 года остается стабильной и контролируемой.

При сокращении на 7,3% (68882–63828) числа поступивших в органы внутренних дел сообщений о нарушениях закона динамика преступности характеризуется незначительным ростом на 2,7% (4386–4503) количества зарегистрированных преступлений.

В структуре преступности доля особо тяжких преступлений составляет 7,9%, тяжких – 21,6%, средней тяжести – 23%, небольшой тяжести – 47,5%.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф