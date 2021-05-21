В Саранске пенсионерка пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске пожилая горожанка пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Указанное происшествие произошло утром 22 июля на территории Ленинского района города. В салоне автобуса марки МАЗ, за рулем которого находился 51-летний мужчина, во время торможения упала 78-летняя пассажирка. Инцидент произошел во время движения транспортного средства по улице Ботевградской.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Известно, что за последние полтора года водитель автобуса два раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф