Артем Здунов назвал напряженной ситуацию с распространением коронавируса в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса на территории Мордовии остается напряженной. Ежедневно выявляется свыше 60 новых случаев заболевания.

Артем Здунов отметил, что новый штамм поражает даже молодых людей. В реанимационных отделениях почти 40% больных относятся к возрастной категории от 18 до 59 лет.

Также читайте о том, что в Мордовию доставлено 4,5 тысячи доз вакцины от коронавируса.

Источник: e-mordovia.ru