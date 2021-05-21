Артем Здунов заявил о необходимости ускорения темпов вакцинации от коронавируса

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции обратил внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации.

Руководитель республики отметил, что из 104 жителей Мордовии, заболевших коронавирусом, которые сейчас находятся в реанимационных отделениях, прививку не сделал никто.

Артем Здунов также отметил, что руководство региона не имеет полномочий, позволяющих в принудительном порядке заставить граждан делать прививки, но заявил, что в республике будет проводиться активная работа по информированию населения о негативных последствиях отказа от вакцинации.

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Источник: e-mordovia.ru