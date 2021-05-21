В Мордовии растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова сообщила о росте числа госпитализаций пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

С упомянутым диагнозом в больницы региона за неделю поступили ещё 660 человек.

Минздрав РМ был вынужден на прошлой неделе развернуть ещё 85 коек. Торбеевская ЦРБ перешла на режим работы с заболевшими COVID-19, всего в нём заняты 9 учреждений здравоохранения региона. Функционируют 1345 коек, из них заняты 1111 единиц. Свободны 17,5% коек.

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Источник: e-mordovia.ru