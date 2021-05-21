В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за первое полугодие

В УФСИН РФ по Мордовии прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за первые шесть месяцев 2021 года.

Оперативная обстановка в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, остается контролируемой и стабильной.

На 2,6% сократилось количество осужденных, нуждающихся в документировании.

На 64,2% сократилось количество осужденных, освобожденных без документов, удостоверяющих личность.

Территориальными отделами правоохранительных органов было изъято 129 г наркотических веществ.

На 4,3% снизилось количество нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек.

На 3,1% увеличился средний уровень выполнения норм выработки.

На 17% выросла среднемесячная заработная плата осужденных.

План по реализации хлебобулочных изделий и продукции собственного производства выполнен на 100,6%.

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Источник: 13.fsin.su