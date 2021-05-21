В УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка картин под названием «Сохрани надежду».

В рамках выставки были представлены портреты, пейзажи, бытовые зарисовки, натюрморты и абстракции, выполненные в различных техниках.

Выставка «Сохрани надежду» стала возможностью заглянуть в душу тех, кто находится по ту сторону решетки, понять, чем они живут, о чём думают, на что надеются.

Отобранные комиссией лучшие работы будут направлены для участия во всероссийской выставке.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su