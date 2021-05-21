Личному составу УФСИН РФ по Мордовии был представлен Дубравный прокурор

Заместителем прокурора Мордовии Кириллом Тетериным личному составу УФСИН РФ по республике был представлен Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Сергей Петрунин.

Сергей Петрунин родился в 1976 году в Мордовии. В 1998 году он окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Службу в органах прокуратуры Сергей Петрунин начал с ноября 1998 года в должности следователя Ковылкинской межрайонной прокуратуры, затем работал заместителем и прокурором. С 2006 по 2015 год возглавлял прокуратуру Атяшевского района.

С 2015 года работал прокурором Ичалковского района.

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Источник: 13.fsin.su