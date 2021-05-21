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Личному составу УФСИН РФ по Мордовии был представлен Дубравный прокурор

Личному составу УФСИН РФ по Мордовии был представлен Дубравный прокурор

Заместителем прокурора Мордовии Кириллом Тетериным личному составу УФСИН РФ по республике был представлен Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Сергей Петрунин.

Сергей Петрунин родился в 1976 году в Мордовии. В 1998 году он окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Службу в органах прокуратуры Сергей Петрунин начал с ноября 1998 года в должности следователя Ковылкинской межрайонной прокуратуры, затем работал заместителем и прокурором. С 2006 по 2015 год возглавлял прокуратуру Атяшевского района.

С 2015 года работал прокурором Ичалковского района.

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Источник: 13.fsin.su