В одном из исправительных учреждений Мордовии была проведена познавательная викторина

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии была организована и проведена познавательная викторина среди осужденных.

Осужденным был предложен ряд интересных вопросов о городах России, достопримечательностях и памятниках архитектуры.

В конце данного мероприятия осужденным было предложено принять участие в игре на эрудицию под названием «Города».

Проведение подобных мероприятий направлено на развитие интеллектуальных способностей осужденных, формирование интереса к истории, а также повышение информационной культуры.

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Источник: 13.fsin.su