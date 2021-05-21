В одном из исправительных учреждений Мордовии была проведена познавательная викторина

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии была организована и проведена познавательная викторина среди осужденных.
Осужденным был предложен ряд интересных вопросов о городах России, достопримечательностях и памятниках архитектуры.
В конце данного мероприятия осужденным было предложено принять участие в игре на эрудицию под названием «Города».
Проведение подобных мероприятий направлено на развитие интеллектуальных способностей осужденных, формирование интереса к истории, а также повышение информационной культуры.
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Источник: 13.fsin.su