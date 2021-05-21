В одной из колоний Мордовии прошли спортивные соревнования

В исправительной колонии № 17 УФСИН РФ по Мордовии прошли спортивные соревнования между отрядами осужденных.

Состязания проводились в командном зачете в нескольких дисциплинах: эстафета, подтягивания, отжимания на брусьях и перетягивание каната. Между собой соревновались четыре команды по пять участников в каждой: команда отряда № 1, команда отряда № 4, сборная команда, команда отряда хозяйственной обслуги.

По итогам соревнований первое место заняла команда отряда № 1.

Победители спортивных соревнований были награждены дипломами I, II и III степени, а также сладкими призами.

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Источник: 13.fsin.su