В одной из колоний Мордовии прошли спортивные соревнования

В исправительной колонии № 17 УФСИН РФ по Мордовии прошли спортивные соревнования между отрядами осужденных.
Состязания проводились в командном зачете в нескольких дисциплинах: эстафета, подтягивания, отжимания на брусьях и перетягивание каната. Между собой соревновались четыре команды по пять участников в каждой: команда отряда № 1, команда отряда № 4, сборная команда, команда отряда хозяйственной обслуги.
По итогам соревнований первое место заняла команда отряда № 1.
Победители спортивных соревнований были награждены дипломами I, II и III степени, а также сладкими призами.
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Источник: 13.fsin.su