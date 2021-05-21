В Мордовии осужденные женщины приняли участие в конкурсе «Мисс лето»

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии в целях рациональной занятости осужденных в свободное от работы время прошел конкурс «Мисс лето».

Все участницы очень ответственно отнеслись к подготовке мероприятия.

Программа включала в себя три этапа: творческий номер, конкурс художественно-прикладного творчества и демонстрация костюма.

В творческом номере участницы показали свои таланты и мастерство. На втором этапе конкурсантки изготовили дизайнерское средство индивидуальной защиты - маску. В рамках третьего этапа осужденные женщины показали элегантность, грацию и красоту, демонстрируя костюмы.

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Источник: 13.fsin.su