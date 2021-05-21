В Мордовии поощряют сотрудников ФСИН

Ежемесячно в исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии проводятся торжественные мероприятия с вручением наград.

В очередной раз четырем сотрудникам были вручены ведомственные медали «За отличие в службе». Шести сотрудникам были вручены памятные медали «90 лет УФСИН России по Республике Мордовия».

Также нагрудным знаком «Отличный пожарный» был награжден начальник караула пожарной части учреждения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su