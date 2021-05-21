В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение кинологов

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение специалистов-кинологов с розыскными собаками.

Обучение проходят 30 инструкторов-кинологов из 12 территориальных органов ФСИН России: Кировской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Нижегородской областей, республик Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия.

С целью проверки рабочих качеств служебных собак, закрепленных за слушателями, был проведен входной контроль.

Проверка проводилась комиссией на учебных полигонах цикла кинологической службы.

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Источник: 13.fsin.su