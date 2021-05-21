Артем Здунов обсудил вопросы развития системы подготовки одаренных детей

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 22 июля встретился с заместителем директора по развитию, научным руководителем республиканского лицея для одаренных детей Дмитрием Подлесным.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития олимпиадного движения в республике, распространения опыта лицея на другие учебные заведения региона, в том числе учреждения дополнительного образования, подготовки высокопрофессиональных педагогических кадров.

Также речь шла о создании на базе лицея республиканской летней образовательной площадки для всех талантливых школьников Мордовии.

Было отмечено, что республиканский лицей для одаренных детей со времени своего основания (2010 год) стабильно входит в число лучших школ России. На ближайшее время была поставлена задача придать республиканской системе подготовки одаренных детей новый импульс, вывести регион на более высокий уровень школьного образования.

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Источник: e-mordovia.ru