В Темникове ведутся работы по ремонту спортзала местной школы

В Темникове реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка».

В новом учебном году юные жители Темникова смогут играть в волейбол и баскетбол в отремонтированном спортивном зале.

Масштабные ремонтные работы ведутся в школе имени А. И. Семикова. Здесь заменят пол и приведут в порядок стены. Особое внимание будет уделено спортивному инвентарю. В зале появятся безопасные маты, мячи, сетки и корзины. На ремонт спортивного зала было выделено почти два миллиона рублей.

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Источник: e-mordovia.ru