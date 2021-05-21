Мордовия получит средства на поддержку системы здравоохранения

Правительство России направит Мордовии 363,5 млн рублей на поддержку системы здравоохранения.

Данная поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19.

Эти средства повысят запас прочности системы здравоохранения и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.

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Источник: e-mordovia.ru