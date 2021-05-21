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Мордовия получит средства на поддержку системы здравоохранения

Мордовия получит средства на поддержку системы здравоохранения

Правительство России направит Мордовии 363,5 млн рублей на поддержку системы здравоохранения.

Данная поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19.

Эти средства повысят запас прочности системы здравоохранения и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.

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Источник: e-mordovia.ru