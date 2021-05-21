Артем Здунов обсудил развитие паломническо-туристического кластера в Темниковском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем встретился с генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.

Во время встречи обсуждались вопросы развития туризма в республике. В первую очередь речь шла о мероприятиях в рамках реализации проекта паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» на территории Мордовии.

Стоит упомянуть, что в январе этого года Артем Здунов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и реализации проектов развития паломническо-туристических кластеров «Арзамас – Дивеево – Саров» и «Саранск – Темников – Санаксарь». Соглашение предусматривает взаимодействие Мордовии и Нижегородской области по разработке и продвижению межрегиональных туристских маршрутов, созданию условий для стимулирования предпринимательской активности.

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Источник: e-mordovia.ru