В Саранске чествовали работников торговли

В Саранске чествовали работников сферы торговли и общественного питания по случаю их профессионального праздника.

От имени временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова присутствующих поздравил исполняющий обязанности регионального правительства Владимир Сидоров.

Сфера торговли является одной из важнейших составляющих экономики региона. В 2020 году налоговые поступления в консолидированный бюджет республики от торговой отрасли составили 3,5 млрд рублей (около 10 % от общего объема всех налоговых поступлений).

Владимир Сидоров подчеркнул, что благодаря мерам государственной поддержки в Мордовии удалось избежать масштабного закрытия предприятий розничной торговли и объектов общественного питания.

В прошлом году в республике были построены и введены в эксплуатацию 6 крупных объектов торговли и 7 объектов общественного питания на 330 посадочных мест. В ближайшее время планируется открытие новых торговых центров.

Участники торжественного мероприятия получили заслуженные награды. Также были награждены победители республиканского конкурса в сфере торговли и общественного питания.

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Источник: e-mordovia.ru