В Мордовии директора спортивного государственного бюджетного учреждения осудили за присвоение денег

В Мордовии суд вынес приговор в отношении директора спортивного государственного бюджетного учреждения, обвиняемого в присвоении денежных средств.

В ходе следствия выяснилось, что 51-летний житель Рузаевки, будучи директором спортивного государственного бюджетного учреждения Мордовии, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 273 тыс. рублей, принадлежащие региональному министерству спорта, молодежной политики и туризма.

В июне 2018 года осужденный решил купить для себя мотоцикл за счет имеющихся денежных средств учреждения. Для этого он попросил знакомого из Омска оказать ему содействие в поиске мотоцикла марки Yamaha якобы для школы, директором которой он является. При этом аналогичный мотоцикл на балансе учреждения уже имелся. Как только ему сообщили, что требуемая марка есть в наличии, фигурант продолжил реализовывать свой преступный умысел. Он нашел знакомого предпринимателя, с которым от имени госучреждения заключил три фиктивные сделки на поставку запасных частей для мотоцикла школы.

Как только техника транспортной компанией был отправлена из Омска в Саранск, мужчина дал указание подчиненным о подготовке документов для осуществления перевода денежных средств поставщику деталей. После оформления необходимых документов детали были поставлены на бухгалтерский баланс учреждения, а мотоцикл взят в личное пользование.

Спустя несколько месяцев осужденный продал мотоцикл жителю Кыштыма за 260 тыс. рублей. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

В августе и декабре 2019 года в целях сокрытия факта присвоения денежных средств осужденный дал указание подчиненным о документальном списании якобы приобретенных в 2018 году запасных частей.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и возместил материальный ущерб в полном объеме.

Решением суда преступнику было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и лишения права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в государственных бюджетных учреждениях на тот же срок.

Также читайте о том, что в Мордовии осудили автомобилиста, сбившего насмерть 8-летнюю девочку.

Источник: 13.мвд.рф