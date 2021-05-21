Житель Старошайговского района подозревается в угоне автомобиля

В Мордовии был задержан молодой человек, который подозревается в угоне автомобиля.

На днях 26-летний житель Старошайговского района решил на автомобиле марки ВАЗ-21150, принадлежащем его знакомому, съездить в магазин за спиртным. Владельцу транспортного средства молодой человек о поездке сообщать не стал. Автомобиль под управлением парня был остановлен сотрудниками ДПС в селе Большая Елховка Лямбирского района

В отношении жителя Старошайговского района было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф