Жительница Рузаевки стала жертвой интернет-мошенника

В Рузаевке местная жительница лишилась денежных средств при попытке приобрести пиломатериалы.

Некоторое время назад 36-летняя жительница Рузаевки на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже пиломатериалов, которые были ей нужны для возведения надворной постройки. Женщина связалась с продавцом и договорилась с ним о покупке товара. После того, как гражданка перечислила на счет автора объявления оплату в размере 72 тыс. рублей, последний перестал выходить на связь. Кроме того, было удалено объявление.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф