Мэр Саранска посетил мобильные пункты вакцинации

Вчера, 24 июля, глава администрации Саранска Пётр Тултаев посетил мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

Градоначальник пообщался с врачами и посетителями. Пётр Тултаев в очередной раз призвал горожан вакцинироваться.

Мэр рассказал историю о своем 45-летнем знакомом, недавно скончавшемся по причине коронавируса, в который он не верил. Мужчина был госпитализирован с поражением легких на уровне 15%, но в кратчайшие сроки данный показатель вырос до 85%.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru