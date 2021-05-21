В Краснослободском районе была проведена дезинфекция объектов инфраструктуры

В Краснослободском районе на днях была проведена санитарная обработка 25 объектов инфраструктуры и муниципальных образований: школ, техникумов, больниц, площадей и детских садов.

В общей сложности было обработано около 30 тыс. квадратных метров внутри помещений, порядка 30 тыс. квадратных метров прилегающих территорий и более 60 километров дорог с твердым покрытием.

С помощью специального оборудования специалистами были продезинфицированы фасады зданий, все входы и выходы, лестничные пролеты, коридоры и помещения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru