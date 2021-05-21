В Ромодановском районе прошли пожарно-тактические учения

На станции Красный Узел прошли пожарно-тактические учения по тушению условного пожара на подвижном составе железнодорожного транспорта с привлечением пожарного поезда.

Для ликвидации условного пожара были привлечены соответствующие службы: сотрудники Горьковской железной дороги и МЧС России по Мордовии.

Легенда учений гласила, что возгорание произошло из-за утечки горюче-смазочного материала.

Для тушения пожара понадобилось 120 кубов воды и 5 кубов пены.

Учения проводились в целях отработки взаимодействия между пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по Мордовии и железнодорожными пожарными.

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Источник: 13.mchs.gov.ru