Дезинфекционная обработка объектов социальной значимости прошла в Зубово-Полянском районе

В Зубово-Полянском районе прошла специальная обработка объектов инфраструктуры и муниципальных образований.

Специалисты Волжского спасательного центра МЧС России совместно с сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС РФ по Мордовии обработали объекты с массовым пребыванием людей дезинфицирующим средством.

Всего на территории района было обработано 57 социально-значимых объектов: детские сады, школы, больницы, дороги с твердым покрытием и парки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru