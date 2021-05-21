Артем Здунов посетил ПАО «Электровыпрямитель»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов с рабочим визитом посетил ПАО «Электровыпрямитель», где ознакомился с производственными возможностями предприятия и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию завода.
«Электровыпрямитель» - один из крупнейших заводов республики, здесь работают более 2,5 тыс. человек.
Артем Здунов подчеркнул, что богатая история предприятия, преемственность научно-производственной мысли и традиций, заложенных трудовым коллективом за эти годы, являются основой для дальнейшего развития.
В рамках посещения «Электровыпрямителя» глава региона осмотрел один из производственных цехов, где выпускается современнейшая полупроводниковая продукция.
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Источник: e-mordovia.ru