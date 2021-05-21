На территории Ковылкинского района была проведена санитарная обработка

Дезинфекция социально-значимых объектов была проведена на территории Ковылкинского района.

Всего было обработано 15 объектов массового скопления людей, общая площадь которых составляет 39800 квадратных метров, 65 километров дорог и 16 остановок, прилегающих к ним.

При помощи спецтехники и обеззараживающих средств проводились работы по санитарной обработке основных зданий, служебных помещений, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru