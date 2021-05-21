В Саранске 40-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в краже

В Саранске выслушает судебный приговор местный житель, который обвиняется в краже.

Было установлено, что 40-летний житель Саранска, подрабатывая уборщиком на территории рынка, расположенного по улице А. Невского, обратил внимание на сложенные двутавровые балки и швеллеры. В начале июня текущего года у него возник умысел совершить хищение металлических изделий. Самостоятельно перевезти балки в пункт приема металла он не мог из-за их веса, по причине попросил помочь своего друга, которого ввел в заблуждение, сообщив, что они принадлежат ему. Часть изделий мужчины вывезли 5 июня на металлической тележке, принадлежащей обвиняемому, остальное спустя два дня. Ущерб превысил 23 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф