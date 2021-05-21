Житель Ичалковского района фиктивно прописал в своем доме гражданку Таджикистана

В Ичалковском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме иностранку.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в апреле нынешнего года 40-летний житель деревни Атманка указанного района фиктивно поставил на учет в принадлежащем ему доме гражданку Таджикистана 1982 года рождения. Сейчас устанавливается местонахождение женщины.

В настоящее время представителями правоохранительных органов проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф