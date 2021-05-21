В Ичалковском районе пожар уничтожил дачный дом, баню и сарай

В Ичалковском районе произошел пожар, который уничтожил баню, сарай и дачный дом.

В ночь на 26 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Инсаровка. На улице Хилковской загорелись дачный дом, баня и сарай. Пламя полностью уничтожило данные постройки на общей площади, составляющей 84 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru