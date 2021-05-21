В Саранске обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону

На оперативном совещании в администрации Саранска главы районов города доложили о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В Пролетарском районе Саранска от общего количества многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, промывка выполнена в 91,7%, опрессовка – в 66,2%.

В Октябрьском районе промывка проведена в 85,5 % домов, опрессовка – в 47,9%.

В Ленинском районе промывка выполнена в 87,4% домов, опрессовка – в 59,6%.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что до сентября все подготовительные работы должны быть завершены.

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Источник: adm-saransk.ru