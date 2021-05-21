В Саранске ежедневно проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске рейды по мониторингу соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте проходят в ежедневном режиме.

За минувшую неделю было проверено 539 единиц общественного транспорта, нарушителями на месте устранено 467 замечаний, составлено 11 протоколов.

Также продолжаются проверки такси. В период с 19 по 25 июля было проверено 46 машин, 14 человек на месте устранили замечания, на двух таксистов за отсутствие средств индивидуальной защиты составлены протоколы.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru