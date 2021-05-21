В Саранске продолжаются проверки объектов торговли на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима

На территории Саранска продолжаются рейды на объектах торговли, общественного питания и сферы услуг на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима.

За прошедшую неделю мониторинг был проведен на 76 объектах: в магазинах, парикмахерских, аптеках, рынках и торговых комплексах города.

За нарушение требований о соблюдении масочно-перчаточного режима было составлено два акта фиксации нарушений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru