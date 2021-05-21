В Саранска управляющие компании проводят санитарную обработку в многоквартирных домах

Во время оперативного совещания в администрации Саранска главы районов города сообщили, что управляющие компании проводят санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах.

По словам глав районных администраций, поступают единичные жалобы от домкомов на то, что дезинфекция проводится нерегулярно. При этом руководители районов отметили, что данные недочеты в работе оперативно устраняются.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в настоящее время на территории Саранска ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Источник: adm-saransk.ru