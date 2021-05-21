Мэр Саранска призвал сделать прививки от коронавируса сотрудников управляющих компаний, объектов торговли и сферы транспорта

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, прошедшего сегодня, 26 июля, призвал на совесть проводить мероприятия по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима и санитарной обработке.

Глава городской администрации отметил, что сотрудники управляющих компаний, объектов торговли, транспорта, а также других сфер, осуществление трудовой деятельности в которых сопряжено с постоянными контактами с большим количеством людей, в обязательном порядке должны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске продолжаются проверки объектов торговли на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима.

Источник: adm-saransk.ru