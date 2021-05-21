На некоторых улицах Саранска 28 июля ограничат движение транспортных средств

В Саранске 28 июля на некоторых улицах будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 27 июля до 07:00 28 июля будет исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

по ул. Кочкуровской от заезда на парковку (ул. Кочкуровская, 7) до стадиона «Мордовия Арена»;

на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;

на автодороге от ул. Севастопольской ко входу № 1 упомянутого стадиона.

В период с 07:00 до 16:00 28 июля на указанных объектах будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств.

Данное ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения спартакиады по велоспорту.

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Источник: adm-saransk.ru