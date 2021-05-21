В Саранске водитель иномарки сбил мужчину

В Саранске 55-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло вечером 23 июля на территории Ленинского района города. Возле дома № 81, расположенного по адресу – улица Ульянова, 23-летний водитель автомобиля марки «Мицубиси» совершил наезд на 55-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

В отношении пешехода был составлен административный материал.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф