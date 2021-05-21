В Рузаевском районе неизвестный автомобилист сбил двух пешеходов

В Рузаевском районе неизвестный автомобилист сбил двух человек.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 24 июля на 1-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Пайгарму. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не была установлена, совершил наезд на двух парней 25-летнего возраста, двигавшихся по правой обочине.

Автомобилист скрылся с места происшествия. Были приняты меры розыска данного гражданина.

Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф