В Ромоданово в результате ДТП пострадал 15-летний подросток

В Ромоданово произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал подросток.

Происшествие произошло в ночь на 25 июля на улице Полежаева. По предварительной информации, 18-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Ниссан», совершая обгон, проявила невнимательность, в результате чего транспортное средство врезалось в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки «Шевроле-Нива», поворачивавший в тот момент налево. Затем иномарка совершила наезд на дорожное ограждение.

Пострадал 15-летний пассажир «Ниссана». Парень доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф