В Саранске 33-летний водитель иномарки сбил 51-летнюю женщину

В Саранске женщина попала под колёса иномарки.

ДТП произошло днём 25 июля на территории посёлка Луховка. Неподалеку от дома № 105, расположенного по адресу – улица Садовая, 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф