В Зубово-Полянском районе сгорела беседка

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил беседку.
Утром 25 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на 182-м километре дороги, соединяющей Саранск, Краснослободск и Новые Выселки. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле проезжей части горит беседка, установленная на границе с Торбеевским районом.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило беседку на площади 25 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru