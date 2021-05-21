В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 25 июля в Саранске сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Строительной остановили автомобиль марки Audi. За рулем транспортного средства находился 34-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 25 июля в Рузаевке сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району на бульваре Горшкова был остановлен автомобиль марки Audi под управлением пьяного 25-летнего молодого человека.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии в ДТП погибли три человека.

Источник: гибдд.рф