В Лямбирском районе горел мусорный бак

В Лямбирском районе произошло возгорание мусорного бака.

Ранним утром 25 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Берсеневка. Возле дома № 25, расположенного по адресу – улица Пролетарская, загорелся мусорный бак.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в баке на площади, составляющей 9 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru