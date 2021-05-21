В исправительных учреждениях Мордовии прошли шахматные турниры

В исправительных учреждениях №№ 2, 10 и 18 УФСИН РФ по Мордовии прошли шахматные турниры среди осужденных, приуроченные к Международному дню шахмат.

Пары участников соревнований определялись жребием. Игра проводилась по круговой системе в один круг.

Осужденные, занявшие призовые места, были награждены грамотами.

Подобные мероприятия способствуют интеллектуальному развитию личности, пропаганде здорового образа жизни, а также обеспечению полезной занятости осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

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Источник: 13.fsin.su