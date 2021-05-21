В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Модный приговор»

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии среди осужденных женщин прошел конкурс «Модный приговор».

Из подручных средств осужденные создали своими руками платья. Для своих моделей девушки использовали бумажные салфетки, полиэтиленовые пакеты, обложки журналов, фантики от конфет, нитки, медицинские маски и пуговицы.

По итогам конкурса третье место заняла осужденная Яна. Второе место досталось осужденной Илоне Смородине. Победителем конкурса стала осужденная Анастасия Бугаенко.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в исправительных учреждениях Мордовии прошли шахматные турниры.

Источник: 13.fsin.su