Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска возглавил Игорь Бутяйкин

Сегодня, 26 июля, на оперативном совещании в администрации Саранска мэр города Пётр Тултаев сообщил о принятых кадровых решениях.

Игорь Бутяйкин, занимавший должность первого заместителя градоначальника, с 27 июля возглавит казенное учреждение Саранска «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства».

Глава городской администрации заявил, что опыт Игоря Бутяйкина пригодится ему в решении тех вопросов, с которыми нужно будет работать на новой должности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru