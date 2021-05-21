Артем Здунов заявил о напряженной ситуации с лесными пожарами в республике

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе совещания с членами регионального правительства заявил, что ситуация с лесными пожарами в республике остается напряженной.

Жаркая погода становится причиной серьезных возгораний, а ветер в считанные минуты может разнести огонь на километры. Глава региона отметил, что не все арендаторы лесных массивов готовы к чрезвычайной ситуации, многие не имеют необходимой противопожарной техники.

В этом году пожаров больше из-за погодных условий.

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии в ближайшее время проведут ситуационный анализ противопожарных ресурсов на местах, дабы выявить наиболее уязвимые территории.

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Источник: e-mordovia.ru